أعمال التنقيب تكشف عن أساسات السور الجنوبي لمعبد “شامين” في السويداء

أسفرت أعمال التنقيب التى نفذتها البعثة الوطنية للتنقيب بالسويداء خلال الموسم الماضي عن جملة من المكتشفات الاثرية أبرزها الكشف عن أساسات السور الجنوبى لمعبد بعل شامين في موقع سيع الأثري الذي يلتقي مع الواجهة الشرقية للمعبد بطول 17.5 مترا.

وأوضح رئيس دائرة اثار السويداء الدكتور نشأت كيوان أن أعمال التنقيب كشفت عن العديد من اللقى الاثرية المهمة، من بينها نقود قديمة وختم حجرى ومسلة حياكة مصنوعة من البرونز، مبينا أن الهدف من هذه الاعمال اظهار المزيد من اثار مجمع المعابد في موقع سيع خاصة معبد بعل شامين الذي يعود لعام 31 قبل الميلاد ويعد أقدم معبد أثري بالمحافظة.

ولفت كيوان الى أن أعمال التنقيب أسفرت كذلك الكشف عن الجزء الجنوبي لبوابة السويداء الغربية الاثرية غربي منطقة دوار النجمة والتي تعود الى الفترة النبطية الرومانية في نهاية القرن الاول الميلادي وتعد صلة الوصل بين مدينة السويداء في تلك الفترة، ومنطقة قوس النصر شرقا وشارع النجمة، ما يؤكد أن مدينة السويداء القديمة هي مدينة متكاملة تشابه الى حد ما مدينة بصرى لجهة وجود البوابات والاسوار وأبنية الخدمات العامة والمسارح والحمامات الاثرية ويدل ايضا على أن زائر المدينة كان يدخلها من بوابة رئيسية في نهاية شارع النجمة الذي يمتد الى قوس النصر.

يشار الى أنه جرى خلال العام الماضي اعداد أضابير لترميم وتدعيم واجهة الكاتدرائية في مجمع المعابد والكنائس وترميم البرج الاثري في بلدة قنوات بقيمة نحو 26 مليون ليرة.