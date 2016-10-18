أعمال الصيانة تخفض جودة الانترنت من ال19 حتى ال28 الجاري

كشفت الشركة السورية للاتصالات أن جودة خدمة الانترنت ستنخفض خلال الفترة الممتدة من ال 19 ولغاية ال 28 من شهر تشرين الأول الجاري نتيجة أعمال صيانة للكبل البحري المغذي لسورية.

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم إلى أنها تعمل على تأمين مسارات دولية بديلة خلال فترة الصيانة للكبل الدولي للحفاظ على خدمة الانترنت بالمستوى المطلوب وتضمن إعادة خدمة الانترنت إلى طبيعتها بالسرعة القصوى مبينة أن الكبل البحري الرئيسي يستوعب نحو 6 بالمئة من السعة الدولية للانترنت في سورية.

ولفتت الشركة إلى أن أعمال الصيانة تقوم بها إحدى الشركات المشغلة للكبل البحري جراء الأعطال المتكررة التي كانت تحدث من فترة لأخرى وإن تأثر خدمة الانترنت لدى مشتركيها خارج عن إرادتها.