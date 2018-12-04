أعمال صيانة للمجموعة البخارية الأولى في بانياس

يقوم عمال الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية في بانياس بإنجاز أعمال الصيانة على المجموعة البخارية الأولى التي تتعرض للكثير من التوقفات الطارئة.

وبين مدير عام الشركة المهندس نذير دنورة أنه من المتوقع بعد الصيانة رفع حمولة المجموعة من 50 ميغا واط إلى 70 ميغا واط ساعي وبالتالي تحسن الواقع الكهربائي في المدينة وريفها، لافتا إلى أن عمليات الصيانة تتم بجهود الفنيين العاملين في الشركة.

يذكر أنه سبق للكوادر الوطنية في المحطة تقديم إنجاز نوعي تمثل بإصلاح المجموعة الغازية الثانية حيث تم تبديل صمامات التحكم من خلال القطع التي تمت إعادة تصنيعها في المحطة من قبل العمال والفنيين والتي يصعب توفيرها في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية موفرين بذلك ملايين الدولارات على خزينة الدولة.