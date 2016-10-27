أعمال صيانة لمحطتي تحويل شيزر والشيخ هلال في حماة

أجرت ورشات الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة اليوم أعمال صيانة لمحطتي تحويل شيزر والشيخ هلال شملت محولات التوتر وخلايا محطتي التحويل والبطاريات والقواطع الآلية وتجهيزاتها الكهربائية والتحكمية.

وبين مدير الشركة المهندس محمد الرعيدي أن الورشات باشرت أيضا بأعمال صيانة محطات التحويل في كل من مصياف والشريعة وسلمية وهي باستطاعات 66/20 ك.ف، لافتا إلى أن أعمال الصيانة تأتي ضمن إجراءات الشركة استعداداً لقدوم فصل الشتاء وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مع انخفاض درجات الحرارة.

ولفت الرعيدي إلى المباشرة أيضا بتركيب مركز تحويل مسبق الصنع باستطاعة 630 ك.ف.أ في بلدة جرجيسة بريف حماة وإصلاح قاطع توتر متوسط باستطاعة 20ك.ف في مركز تحويل خير الله بشارع أبي الفداء بمدينة حماة، واستبدال عدد من قواطع التوتر المنخفض لمركزي تحويل جنوب الثكنة وباب قبلي بالمدينة من استطاعة 800 امبير إلى 1250 امبير.