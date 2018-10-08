أغراضك أغراضي مبادرة لزرع الفرح في قلوب الأطفال الأيتام بالسويداء

“أغراضك أغراضي” مبادرة تطوعية لتلاميذ مدرسة الشهيد عماد كرباج للتعليم الأساسي بمدينة السويداء لزرع البسمة والسعادة على وجوه الأطفال الأيتام في دار اليتيم التابع لدار الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.

التلاميذ حملوا معهم اليوم بعد انتهاء دوامهم في المدرسة هدايا وألبسة من حاجياتهم الخاصة وتوجهوا بها إلى دار اليتيم وقدموها لأطفال الدار في أجواء من الفرح والمحبة انطلاقا من حسهم العالي بالمسؤولية تجاه الآخرين.

التلميذتان ألما الممساني وشهد مرشد من أصحاب فكرة المبادرة عبرتا عن فرحتهما بتجاوب الكادر التدريسي ومساعدته لهم لتحقيقها وزرع الفرح بقلوب الأطفال الآخرين.

وعبر الطفلان عماد عزي وشادي أبو يحيى من أطفال دار اليتيم عن سعادتهما بزيارة طلاب المدرسة وهداياهم وجو الفرح والمحبة الذي رافق هذه الزيارة.

مديرة مدرسة الشهيد عماد كرباج والمشرفة على المبادرة نفجة نخلة أوضحت بأن فكرة المبادرة انطلقت في البداية لمساعدة أطفال من داخل المدرسة من خلال صندوق تبرعات يجمعه الطلاب من مصروفهم اليومي إحساسا منهم بالمسؤولية تجاه الآخرين ثم انطلقت لتشمل أطفال بحاجة إلى الاهتمام والرعاية والحنان وهو ما يبشر حسب تعبيرها بالمستقبل الأجمل لأن أطفالنا قادرين على رسمه بأفضل صورة.

ورأى مدير دار الرعاية الاجتماعية عدنان أبو حلا أن هذه المبادرات والنشاطات تترك تأثيرا إيجابيا على أطفال الدار ودمجهم بالمجتمع ويعطي دافعا أكبر لدى الأطفال لمضاعفة نشاطهم ودراستهم ليكونوا أكثر فاعلية في المجتمع.

واعتبر المشرف في دار اليتيم سامح أبو حسون أن هذه المبادرات تنعكس إيجابيا على سلوك الأطفال اجتماعيا ونفسيا ودراسيا.