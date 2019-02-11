أغلبية البريطانيين يطالبون بتأجيل تنفيذ اتفاق “بريكست”

كشف استطلاع جديد للرأي نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية أمس، أن أغلبية البريطانيين يريدون تأجيل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى ما بعد الموعد المحدد في الـ29 من آذار، وربما إجراء استفتاء ثانٍ عليه.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة بي إم جي للأبحاث، أن 53 بالمئة من البريطانيين يدعمون تأجيل الانسحاب من الاتحاد وترك الباب مفتوحاً أمام إجراء استفتاء شعبي ثانٍ على هذه المسألة أو عقد محادثات جديدة مع بروكسل بهذا الشأن.

وفي المقابل أعرب 33 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم إتمام عملية الخروج دون اتفاق، بينما قال 14 بالمئة: إنهم لم يحدّدوا موقفهم بعد.

وأعرب 49 بالمئة من المستطلعة آراؤهم عن تخوّفهم من أن الخروج دون اتفاق سيشكل كارثة على الاقتصاد البريطاني، ويتسبب بضرر طويل الأمد للبلاد.

ويأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي يسعى فيه زعيم حزب العمال جيريمي كوربين إلى تهدئة الغضب بين نواب حزبه بالتشديد على أن اقتراح التصويت النهائي على الاتفاق سيكون على الطاولة، بينما طرح العديد من وزراء الحكومة علناً مقترح العمل بالمادة 50 التي تسمح بتأجيل الخروج لفترة قصيرة للحصول على تشريع حاسم من خلال مجلس العموم.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس الماضي أن قادة الاتحاد الأوروبي يرغبون بضمان خروج بريطانيا من الاتحاد من خلال اتفاق منظّم بين الطرفين، وأن الجانبين البريطاني والأوروبي اتفقا على أن يجري فريقاهما محادثات لمعرفة ما إذا كان من الممكن إيجاد حل ينال تأييد أغلبية أعضاء البرلمان البريطاني، ويحترم الشروط التي حددتها الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.