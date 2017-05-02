أغلبية الروس يؤيدون إعادة ترشح بوتين للرئاس

كشف استطلاع للرأي نظمه مركز “ليفادا” عن استعداد 83 % من الروس للتصويت لصالح الرئيس فلاديمير بوتين إذا ما ترشح لولاية جديدة العام المقبل، فيما عبر 63 % منهم عن تأييدهم لإعادة ترشحه.

في حين أن 22 % من الروس أعربوا عن ضرورة تخلي الرئيس بوتين عن الترشح وظهور شخصية جديدة تقود البلاد، فيما تردد 14 % ممن استطلعوا في البت فيما إذا كانوا يفضلون إعادة ترشح بوتين من عدمه، بحسب الاستطلاع.

كما أشار مركز “ليفادا” إلى أن الاستطلاع شمل 1600 مواطن في 137 مدينة وبلدة وقرية على امتداد روسيا ممن بلغوا الـ18 من عمرهم، وأجري في الفترة بين الـ31 من مارس والـ3 من أبريل الماضيين.