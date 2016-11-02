أفرام الثاني: حل الأزمةفي سوريةبين السوريين دون تدخل دول تساند الإرهاب

أكد البطريرك مار اغناطيوس افرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس رئيس الكنيسة السريانية في العالم أن حل الأزمة في سورية يجب أن يكون بين السوريين الذين يدافعون عن أنفسهم ضد الإرهاب دون تدخل خارجي من دول تساند الإرهابيين.

وقال غبطة البطريرك خلال زيارة قام بها والوفد المرافق له إلى ولاية غوياس البرازيلية حيث قام بتدشين نصب تذكاري تخليدا لمذبحة السريان سيفو في كنيسة سريانية “جميعنا نريد الإصلاح ولكن الإصلاح لا يتم عن طريق الإرهاب والتدخل الخارجي الذي يقتل أبناء الشعب” مشيرا إلى معاناة الشعب السوري نتيجة الاجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب المفروضة عليه من بعض الدول ومناشدا الحضور توضيح حقيقة ما يجري في سورية وعدم الثقة بما تقوله وسائل الاعلام المغرضة.

بدوره نوه السفير الدكتور غسان النصير رئيس بعثة الجمهورية العربية السورية في البرازيل بجهود الجالية السورية “التي ساهمت بشكل فعال في تنمية ولاية غوياس”.

من جهته أعرب نائب حاكم ولاية غوياس عن تقديره للدور الفعال والايجابي الذي يلعبه أبناء الجالية السورية في الولاية معبرا عن أمله في انتهاء الأزمة في سورية بأسرع وقت “لتعود سورية كما كانت مشعلا للحضارة والانفتاح”.