أفضل الطرق للتغلب على الإرهاق في العمل

قدم تقرير نشره الموقع الهندي”بولد سكاي” 7 طرق تساعد في التغلب على الإرهاق البدني والضغط النفسي أثناء العمل والذي قد ينتج عنه مشاكل صحية خطيرة منها ضغط الدم ومرض السكري ومشاكل في القلب والاكتئاب، وتتضمن هذه الطرق الآتي:

1.الموز: غني بالبوتاسيوم، ويحتوي أيضا على كمية جيدة من الفيتامينات والألياف والكربوهيدرات التي تساعد في الحد من التعب والإجهاد.

2.الزبادي: يحتوي على البروبيوتيك والبروتين والكربوهيدرات، ما يساعد في توفير الطاقة السريعة للجسم ومحاربة التعب.

3.اللوز: يحتوي على الدهون التي تساعد على التمتع بصحة جيدة، كما أن ليس كل الدهون سيئة للصحة وتساعد في التغلب على الإجهاد والتعب.

4.السبانخ: فهي من الخضراوات الغنية بالألياف والحديد والفيتامينات والمواد الغذائية الأخرى، كما أنها تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ومحاربة التعب والإجهاد.

5.الشاي الأخضر: فهو يحتوي على مادة البوليفينول، التي تساعد في التغلب على التعب والإجهاد، وتناوله عندما تتعرض للضغط والإرهاق يزيد من طاقة الجسم.

6.الماء: يساعد على محاربة الجفاف الذي يعد واحدة من الأسباب الرئيسية للتعب، فإذا كنت متعبا جدا فشرب الماء يحد من الشعور بالتعب.