أفضل ثنائي الروسيتان إيشينكو وروماشينا في السباحة المتزامنة للعام 2016

اختار الاتحاد الدولي للسباحة، الاثنين 5 كانون الأول، ناتاليا إيشينكو وسفيتلانا روماشينا، أفضل ثنائي في السباحة المتزامنة للعام 2016.

وكانت إيشينكو وروماشينا قد توجتا بالميدالية الذهبية للسباحة المتزامنة، في أولمبياد ريو دي جانيرو الأخيرة.

واختار الاتحاد الدولي أسطورة السباحة الأمريكي مايكل فيلبس، أفضل سباح للعام 2016، والمجرية كاتينكا هوسو أفضل سباحة، والصيني شي تينماو أفضل غطاس.

وكان فيلبس (31 عاما) قد أعلن اعتزاله مباشرة بعد نهاية أولمبياد ريو دي جانيرو، بعد مشاركته في خمس دورات أولمبية، فاز خلالها بـ28 ميدالية، منها 23 ذهبية، ثلاث فضيات وبرونزيتين.