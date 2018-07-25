أفضل طالب أجنبي في جامعات الطب لسوري.. في العاصمة الكوبية

حصل الطالب السوري أحمد السعدي على شهادة أفضل طالب أجنبي على مستوى جامعات الطب في العاصمة الكوبية هافانا، وأحد أفضل الطلبة الأجانب على مستوى كوبا.

السعدي أشاد، خلال حفل التخرج الذي حضره وزير الصحة الكوبي وأعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، بمواقف كوبا المؤيدة والمتضامنة مع سورية في حربها ضد الإرهاب.

وأوضح بأن كوبا، بالإضافة إلى تميزها في المجالات العلمية، فهي تعلم الأجيال والطلبة التضامن والوقوف مع القضايا العادلة في العالم.

كما أعرب عن شعوره بالفخر والاعتزاز برفع اسم بلده سورية في المغترب، مهديا هذا التفوق إلى وطنه سورية وكل من ساهم في دعمه للوصول إلى ذلك، داعيا زملاءه إلى أن يكون هدفهم الأول والأخير التحصيل العلمي العالي والتفوق والإثبات للعالم أننا شعب نملك إرثا حضاريا، وأن يكونوا سفراء ناجحين لبلدهم في العمل والتفوق والنجاح، لا سيما أن سورية بحاجة إلينا جميعا لنعود إليها ونسهم في النصر وإعادة الإعمار.