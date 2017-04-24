أفغانستان.. تفجير قرب قاعدة جوية أمريكية شرق البلاد

تعرضت قاعدة جوية شرق البلاد، لهجوم بسيارة مفخخة، ولم يعرف بعد ما إذا كان الانفجار قد خلف خسائر بشرية، حسب وسائل إعلام أفغانية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم حاكم المقاطعة، أن المهاجمين فجروا سيارة مفخخة عند مدخل معسكر تشابمان، وهو مرفق سري تديره قوات أمريكية. وأضاف المتحدث أنه لم يتلق أي معلومات فورية عن أي ضرر أو إصابات.

من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان ويليام سالفين، وقوع الهجوم بسيارة مفخخة، مشيرا إلى سقوط قتلى في صفوف الأفغان.

وتتزامن هذه العملية مع زيارة غير معلنة، قام بها وزير الخارجية الأمريكي جيمس ماتيس. ومن المقرر أن يجري سلسلة لقاءات مع القيادة الأفغانية، وسيتفقد أوضاع القوات الأمريكية الموجودة هناك.