أكبر نقابة هولندية تهدد بمقاضاة الفيفا بسبب انتهاك حقوق العمال في قطر

هددت “إف إن في بوندغينوتن” وهي أكبر نقابة عمالية هولندية، بمقاضاة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لفشله في وقف الانتهاكات لحقوق العمال في قطر، التي تستضيف كأس العالم عام 2022.

وأوضحت “إف إن في بوندغينوتن” في بيان: “إننا مع عامل من بنغلادش نريد مقاضاة الفيفا في المحكمة للمطالبة بوضع حد للعبودية الحديثة”.

ووجهت النقابة استدعاء للفيفا الاثنين للمثول أمام القضاء بتأكيدها “أمام الفيفا ثلاثة أسابيع للرد على الطلب، وبعد ذلك سيتم رفع قضية في محكمة زيوريخ”، حيث يقع مقر الاتحاد الدولي.

ويأتي الاستدعاء بعد أن اتهمت مجموعات حقوقية قطر بانتهاك حقوق أكثر من 5 آلاف عامل يعملون في بناء المرافق التي ستستضيف كأس العالم 2022.

وأحد هؤلاء العمال هو نديم شريفل علم (31 عاما)، الذي ينتمي إلى الفرع الدولي لنقابة العمال الهولندية “إف إن بي”.

وقالت النقابة إنه “تم استدراج علم إلى قطر بقصة جميلة (عن العمل في قطر) وأنه دفع مبلغ 3976 يورو (4400 دولار) لشركة توظيف”.

وتابعت: “في المقابل، كان يتعين عليه العمل في إفراغ السفن لعام ونصف العام كعبد معاصر، والعيش بظروف مروعة مع الآلاف في مخيم بني خصيصا لذلك، وتعين عليه أيضا تسليم جواز سفره”.

وفي استدعاء من 127 صفحة، أكدت النقابة الهولندية أنها إضافة إلى قصة علم، فإنها ستلجأ للقضاء باسم “الآلاف من العمال المهاجرين الذكور الذين يعملون في ظروف تعيسة”.

وطلبت النقابة من الفيفا أيضا “تحمل مسؤولياته وإنهاء استغلال العمال في قطر، لأنه يدير بطولة كأس العالم”، وتريد من الاتحاد الدولي أيضا “تعزيز حقوق العمال المتعلقة بكأس العالم”، ودفع تعويض إلى علم بقيمة 10 آلاف يورو.

وتعتبر المعاملة السيئة لعمال البناء من القضايا الرئيسية التي تواجهها قطر منذ القرار المثير للجدل بمنحها حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وفي آذار الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا قالت فيه إنه تم الكذب بشأن رواتب العمال في استاد خليفة الدولي، ومعظمهم من بنغلادش والهند ونيبال، لأنهم لم يتقاضوا أجورهم لأشهر وكانوا يقيمون في مساكن بائسة، وادعت المنظمة أن الأمر وصل إلى العمل القسري.