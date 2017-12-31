أكثر من ألف عملية جراحية عينية في مشفى دمشق سنويا

تجري الشعبة العينية في الهيئة العامة لمشفى دمشق نحو 1200 جراحة سنويا وتوفر لمراجعيها مختلف الخدمات والاستقصاءات الأخرى بأحدث التقنيات والتجهيزات حسب القائمين عليها.

وبين الدكتور منير عطا الله رئيس الشعبة العينية في مشفى دمشق أن الشعبة تجري كل الاستقصاءات العينية من تصوير طبوغرافي للقرنية وتصوير شبكية ظليل وايكو للعين وفحص الساحة البصرية.

وأكد عطا الله أن الشعبة مجهزة بأفضل التقنيات على مستوى سورية وتنفرد بين مشافي وزارة الصحة بجهاز الإكزايمرليزر لتصحيح أخطاء الانكسار، كما نوه عطا الله بالضغط الذي تشهده الشعبة من المراجعين لتميز خدماتها.

وأشار عطا الله إلى أن الشعبة تجري سنويا 1200 جراحة وسطيا تشمل كل العمليات العينية من قطع الجسم الزجاجي وعلاج المياه البيضاء بجهاز الفاكو والحول وانسداد مجرى الدمع وتجميل الأجفان.

يذكر أن شعبة العينية تستقبل حوالي 13 ألف مراجع و8 آلاف حالة إسعافية سنويا.