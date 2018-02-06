أكثر من ملياري ليرة إيرادات نقل اللاذقية  

تخطت إيرادات مديرية نقل اللاذقية خلال العام الماضي أكثر من ملياري ليرة تمّ تحصيلها من خلال مديرية المركز في مدينة اللاذقية والدوائر الفرعية في المناطق.

وذكر لـ “البعث ميديا” المهندس فراس سوسي مدير مديرية النقل في المحافظة أن الإيرادات المحققة بلغت خلال العام 2017 على مستوى المحافظة 2,038 مليار ليرة وذلك حصيلة رسوم وإيرادات معاملات نقل الملكية ورهن وتجديد ميكانيك وتسجيل سيارات منقولة من غير محافظة إضافة لتسجيل سيارات مباعة بالمزاد وغيرها.

و أوضح السوسي أنّ عدد المركبات الكلي في مديرية نقل اللاذقية بلغ العام الماضي ( 145503) مركبة منها(28111) مركبة على المازوت و(117392) مركبة على البنزين أما العدد الكلي للمركبات السائحة فقد وصل إلى( 52960 ) مركبة خلال الفترة المذكورة.