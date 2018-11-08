أكثر من 10 ملايين يمني على حافة المجاعة

أكدت 35 منظمة غير حكومية يمنية ودولية أن نحو 14 مليون شخص في اليمن على “حافة المجاعة”، داعية إلى وقف الحرب التي يتعرض لها الشعب اليمني.

هذه المنظمات ذكرت، في بيان، بأنه مع وجود 14 مليونا، من الرجال والنساء والأطفال، على حافة المجاعة يكون الأمر أكثر إلحاحا للتحرك.

ودعت الحكومات إلى مضاعفة جهودها لضمان الوصول دون عراقيل للمواد الضرورية ومنها عبر ميناء الحديدة الحيوي، حيث الناس محاصرين في تجدد القتال في الأيام القليلة الماضية.

ومن الموقعين على البيان (الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان) و(العمل لمكافحة المجاعة) و(كير انترناشونال) و(أوكسفام ) و(أطباء العالم) إلى جانب منظمات يمنية.