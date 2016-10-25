أكثر من «11» ألف طالب وطالبة تقدموا لمفاضلة «الموازي»

أكدت جامعة دمشق أن أكثر من 11 ألف طالب وطالبة تقدموا لمفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية ومفاضلة الموازي لحملة الشهادة الثانوية المهنية السورية دورة عام 2016، وذلك في مراكزها المعتمدة بدمشق وفروعها في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة.ووفق إحصائيات مديرية النظم والمعلومات في الجامعة بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لمفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية 9710، فيما بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لمفاضلة الموازي لحملة الشهادة الثانوية المهنية السورية دورة عام 2016 -1362 طالبا وطالبة ليصل العدد الإجمالي إلى 11072 طالبا وطالبة.

ويسدد الطالب المتقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي مبلغ 25000 ليرة سلفة في أحد المصارف المعتمدة المذكورة بالمفاضلة وتحتسب من قيمة رسم الخدمات الجامعية حين إنجاز الطالب لمراحل تسجيله في الكلية أو القسم أو المعهد الذي قبل فيه ولا ترد في حال قبوله وفق تسلسل رغباته المسجلة في بطاقة المفاضلة واستنكافه عن التسجيل خلال الفترة التي ستحدد للتسجيل النهائي وتعاد هذه السلفة للطالب إذا كانت جميع رغباته مرفوضة.

وحددت وزارة التعليم العالي رسوم الخدمات الجامعية التي تسدد سنويا بـ 110 آلاف ليرة لكليات الهندسة بفروعها كافة، والفنون الجميلة والفنون الجميلة التطبيقية و60000 ليرة للزراعة والطب البيطري، و45 ألف ليرة لكليات العلوم، و40 ألف ليرة لكليات الآداب بأقسامها والشريعة، و50 ألف ليرة لباقي الكليات وللمعاهد الملتزمة التقاني للخطوط الحديدية بحلب والتقاني للنفط والغاز في الرميلان وحمص وبانياس، و35 ألف ليرة للمعاهد التقانية طب الأسنان تعويضات سنية والحاسوب والعلوم السياحية والفندقية والطبية والصحية، و30 ألف ليرة لباقي المعاهد ولا يعتبر الطالب مسجلا إلا بعد تسديد الرسوم المطلوبة للتسجيل.