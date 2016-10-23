أكثر من «155» ألف.. حصيلة اللقاح ضد شلل الأطفال بدرعا

وصلت حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال دون سن الخمس سنوات في محافظة درعا والتي اختتمت الخميس الماضي الى نحو 155699 طفلا.

واوضح مسؤءول عمليات التلقيح في مديرية الصحة محمد الغزاوي اليوم ان كوادر المديرية قامت باعطاء اللقاح الى 5637 طفلا يقطنون في 63 قرية وتجمع سكاني ضمن محافظة القنيطرة في المناطق المحاذية لدرعا، مؤكدا سعي المديرية لاعطاء اللقاح لكل الاطفال بما يضمن استئصال شلل الاطفال بشكل كامل.

وأشار الغزاوي الى ان عدد العناصر التي شاركت في حملة التلقيح بلغ نحو 627 اضافة الى 43 سيارة متنقلة، مبينا ان المديرية استطاعت خلال هذه الحملة ادخال اللقاح الروتيني الى بعض المناطق صعبة الوصول ولا سيما في ريف المحافظة.

وكانت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهلال الاحمر العربي السوري ومختلف الجهات المعنية، نفذت خلال الفترة ما بين الـ 16 والـ 20 من تشرين الاول الجاري، حملة تلقيح وطنية ضد شلل الاطفال مستهدفة نحو 2.8 مليون طفل دون سن الخامسة في مختلف المحافظات بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة.