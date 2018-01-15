أكثر من 20 ألف طالب في المدينة الجامعية بدمشق

وصل عدد المقيمين في مدينة الباسل للسكن الجامعي بدمشق وفقاً للسجلات الرسمية لهذا العام إلى أكثر من 22 ألف طالب وطالبة، بعد أن تمت الموافقة على قبول جميع المتقدمين والمسجلين على السكن،

ونظراً للظروف الاجتماعية والاقتصادية للطلبة أكد احمد واصل مدير السكن الجامعي أنه تم استقبال أكثر من 1500 طالب وطالبة، استضافة مؤقتة أثناء فترة الامتحانات، حيث يتم تأمين الطالبات في سكن المزة، بينما يتم تأمين الطلاب في مجمع برزة والهمك وفقاً للشواغر المتوفرة، ووفقاً لإيصال مؤقت يتم منحه للطالب لمدة شهر مقابل مبلغ 300 ليرة سورية فقط.‏

وبيّن واصل خطة الإدارة في تأمين جميع المستلزمات والخدمات التي توفر الراحة النفسية للطلبة والأجواء التي تساعدهم على الدراسة من حيث تأمين وتجهيز المكتبة المركزية من اضاءة وطاولات وكراسي، مشيراً إلى وضع 200 كرسي جديد في الخدمة وإصلاح 500 كرسي آخر، وتأمين مستلزمات المكتبات في الوحدات السكنية، وجهوزية المولدات الكهربائية للعمل في حال انقطاع الكهرباء، وتوفير المياه النظيفة والصحية بعد قيام الورش بتنظيف جميع الخزانات وأخذ عينات من المياه لفحصها والتأكد من سلامتها بالكامل.‏

وكشف مدير السكن الجامعي: أنه تمت الموافقة على شراء 2000 سرير جديد و5000 فرشة لتوزيعها على الطلبة بحسب الحاجة، بالإضافة إلى الأعمال الإصلاحية المستمرة من قبل ورش الصيانة على اختلافها في جميع الوحدات السكنية بعد أن تم توجيه من رئاسة الجامعة لإبرام عقود توريد لكافة المواد التي تحتاجها المدينة الجامعية، وقد تم انجاز صيانة كاملة للخطوط الصحية في الوحدة 11، ووصلت نسبة اعمال الصيانة في الوحدة الثامنة إلى 40%، مبيناً أن جميع الامور في السكن الجامعي تسير نحو التحسن وهناك عشرات المشاريع التي يتم العمل عليها وفقاً لخطة الـ 2018 بعد أن وافقت رئاسة الجامعة عليها.