أكثر من 38 ألف طالب وطالبة تقدموا لاختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة

توجه 38910 طلاب، اليوم السبت، لاختبار الترشح للثانوية العامة لدورة عام 2017 يتوزعون على 325 مركزا امتحانيا منهم 31654 في الفرع الأدبي و7256 في الفرع العلمي.

وأكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز على أهمية هذه الاختبارات التي نتج عنها خلال السنتين الماضيتين جودة المنتج التربوي، مشيرا إلى أن الاختبارات جرت في مراكز المدن حصرا وعملية تنتيجها ستنجزها مديريات التربية وفق السلم المعتمد.

ولفت الوز خلال تفقده سير الاختبارات في بعض المراكز المعتمدة من قبل مديريات تربية دمشق وريفها إلى أنه يقبل اعتراض الطلاب على درجاتهم وعلى العقوبة المفروضة بحق مخالفي التعليمات الامتحانية خلال مدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم الذي يلي صدور النتائج مؤكدا أن الطالب يتقدم لامتحانات الثانوية العامة في المحافظة التي نجح فيها باختبار الترشح حصرا وبنفس الفرع الذي نجح فيه.

وبين وزير التربية أن الوزارة عملت بالتعاون مع الجهات المعنية لإخراج الطلاب من الأماكن غير الآمنة الذين يرغبون بإجراء الاختبار بحيث لا يحرم أي طالب أو طالبة من هذا الحق بما يؤكد للعالم كله “أن الشعب السوري مصر على العلم والمعرفة”.