أكثر من 5 آلاف مستفيدة بدرعا من الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

كشف مدير الصحة في درعا الدكتور أشرف برمو أن 5080 سيدة في درعا استفادت من الخدمات المجانية للحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي انطلقت بداية الشهر الحالي بالتوازي مع شهر التوعية العالمي بالمرض.

وخلال ندوة أقيمت اليوم في صالة اتحاد عمال محافظة درعا بالتعاون بين مديرية الصحة وفرع نقابة الأطباء أشار برمو إلى أن المديرية شكلت لجانا فيها وفي مشفى ازرع والهيئة العامة لمشفى درعا مكونة من أطباء اختصاصيين وفنيين وقابلات بالتوازي مع إطلاق نشاطات توعية ضمن المراكز الصحية البالغ عددها 77 مركزا لتدريب النساء على الفحص الذاتي وإخضاع اللاتي تجاوزت أعمارهن الأربعين عاما للفحص الشعاعي في حال الاشتباه.

رئيس فرع نقابة الأطباء الدكتور ياسر نصير أكد أن الهدف من الندوة نشر الثقافة الصحية في مواقع العمل وغيرها ومساعدة النساء على الوقاية من المرض عبر إجراء الفحص بشكل دوري ولا سيما أن العلاج والشفاء الكامل من المرض ممكنان بنسبة عالية في حال اكتشاف الاصابة بشكل مبكر.

وبينت رئيسة دائرة الصحة الإنجابية في مديرية صحة درعا الدكتورة عائدة الطالب أن المراكز الصحية التابعة للمديرية شهدت اقبالا كبيرا من النساء لتعلم كيفية الفحص الذاتي، كما تمت إحالة بعض الحالات لمشفيي ازرع و درعا لاخضاعها للفحص الشعاعي المجاني أو الجراحة إذا دعت الحاجة.

تخلل الندوة عرض لوحات فنية لأطفال تجسد أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.