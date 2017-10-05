أكثر من 50 ألف طالب تقدموا إلى المفاضلة العامة للفرع العلمي

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف أن أكثر من 50 ألف طالب وطالبة تقدموا للمفاضلة العامة الفرع العلمي قبل منهم 48680 فيما سجل 7321 طالبا وطالبة في السنة التحضيرية للكليات الطبية، إضافة إلى 372 في السنة التحضيرية “المنطقة الشرقية”، و25799 طالبا وطالبة تقدموا لإعلان التسجيل المباشر للفرع الأدبي.

ولفت الوزير نداف إلى أن المفاضلة تمت “بشكل جيد ولم ترد أي اعتراضات أو شكاوى على نتائجها، مشيرا إلى أنه تم توفير جميع المستلزمات واتخاذ الإجراءات الضرورية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وجدد الوزير نداف التأكيد على استيعاب جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية العامة في الجامعات والمعاهد السورية لهذا العام وفقا لقرار اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي والذي يؤكد حرص الدولة على مصلحة الطلاب ودعم التعليم الجامعي وإتاحة الفرصة أمام الناجحين للالتحاق بكل أنماط القبول الجامعي وعدم بقاء أي طالب خارج منظومة التعليم العالي في سورية.

وردا على تساؤلات الإعلاميين لفت وزير التعليم العالي إلى أن مفاضلة التعليم الموازي ونتائج المفاضلات الأخرى ستصدر غدا أو مع بداية الأسبوع القادم حال الانتهاء منها، مشيرا إلى أن المراسيم الرئاسية حلت جميع الإشكاليات والصعوبات التي واجهت الطلاب نتيجة ظروف الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية.

وفي سياق آخر أشار الوزير إلى أن كل ما يشاع عن تصنيف الجامعات السورية هو محاولة لتشويه سمعتها مشددا على أن الشهادات السورية ما زالت حتى هذه اللحظة معترفا بها في كل بلدان العالم.

بدوره أوضح الدكتور رياض طيفور معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب والمعاهد أن جزءا كبيرا من الطلاب الذين لم يقبلوا في المفاضلة يحق لهم تسوية أوضاعهم، مشيرا إلى أن تطبيق التسجيل المباشر بالنسبة للفرع العلمي لغير الاختصاصات الطبية صعب التنفيذ ويحتاج إلى جهد كبير وعملية معقدة من الوزارة أكثر من حالة المفاضلة العامة ومع ذلك الوزارة تجري دراسة بهذا الخصوص.

ولفت طيفور إلى أن السنة التحضيرية في الكليات الطبية للعام الدراسي 2017-2018 ستكون مفتوحة أي لن يقتصر الفرز على الكليات الطبية فحسب وإنما الهندسية أيضا مبينا أن تطبيق السنة التحضيرية في الكليات الهندسية لا يزال قيد الدراسة وكذلك التعليم المسائي.

وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت يوم الأحد الماضي نتائج المفاضلة العامة للفرع العلمي والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2017-2018.