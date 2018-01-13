أكثر من 500 عائلة مهجرة تعود إلى منازلها في بيت جن ومزرعتها

بدأت أكثر من 500 عائلة مهجرة بالعودة إلى منازلها في مزرعة بيت جن وقرية بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي بعد إعادة الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى المنطقة.

وذكر مصدر إعلامي أنه استكمالا لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بإخراج المسلحين الراغبين بالخروج من المنطقة وتسوية أوضاع المتبقين وبعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بدأت ظهر اليوم أكثر من 500 عائلة بالعودة إلى منازلها في قرية بيت جن ومزرعتها.

ولفت المصدر إلى أن “عودة الاهالي أتت بعد استكمال عملية استلام السلاح الثقيل والمتوسط ودخول وحدات الجيش الى المنطقة وتمشيطها وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة في سلسلة تلال بردعيا وتل مروان ومغر المير والتلول الحمر شرق قرية حضر بما يضمن عودة الأهالي بشكل لائق إلى منازلهم”.

يذكر أن عدد سكان مزرعة بيت جن وقرية بيت جن يبلغ أكثر من 20 ألف نسمة تم تهجير أغلبيتهم جراء جرائم التنظيمات الإرهابية من “جبهة النصرة” وغيرها إلى قرى وبلدات محافظتي دمشق وريفها منذ أكثر من ست سنوات.