أكثر من 57 ألف جندي أمريكي طردوا من الخدمة!!!

كشف تحليل أجراه مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي عن فصل عدد كبير من العاملين في وزارة الدفاع الأمريكية لأسباب تتعلق بسوء السلوك.

وأوضح التقرير أن 57141 جنديا من أصل 91764 أي ما يعادل نحو 62% طردوا من الخدمة لأسباب تتعلق بسوء السلوك في الفترة بين العامين الماليين 2011 – 2015، حيث تم تشخيص حالتهم باضطرابات، من بينها اضطراب توتر ما بعد الصدمة بنسبة 16%، أو إصابات في الدماغ، أو حالات أخرى مرتبطة بسوء السلوك، كما كانت الاضطرابات المتعلقة بشرب الخمر الأكثر شيوعا.

في حين حصل 23% من المفصولين على وصف “غير شرفاء”، ما يجعلهم غير مؤهلين للحصول على فوائد صحية من إدارة شؤون المحاربين القدامى.

كما وجد التقرير أن سياسات الخدمات العسكرية لمعالجة تأثير اضطرابات ما بعد الصدمة والتعامل مع حالات سوء السلوك، لا تتفق مع سياسة قسم الدفاع، فمثلا لا تطلب البحرية فحصا طبيا قبل فصل المحكمة العسكرية لبعض المتهمين بسوء السلوك لمعرفة إن كان الأمر اضطراب ما بعد الصدمة.

هذا وكان أمين شؤون المحاربين القدامى ديفيد شولكين أعلن في وقت سابق عن خطط لمعالجة الشكاوى من المحاربين القدامى من نقص الدعم لجنود الجيش الأمريكي السابقين.