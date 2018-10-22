أكثر من 70 شركة عربية وأجنبية في معرض “ميديا إكسبو سيريا ” بمدينة المعارض

انطلقت مساء اليوم فعاليات معرض سورية الدولي للإعلام والإعلان “ميديا إكسبو سيريا” الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بمشاركة أكثر من 77 شركة ومؤسسة إعلامية وإعلانية عربية وأجنبية في مدينة المعارض بدمشق.

ويختص المعرض الذي يستمر لغاية الـ 25 من الشهر الجاري بالإعلام والإعلان والتقنيات الإعلامية والطباعة الحديثة ومستلزماتها وبرمجيات الرسم والتصميم ثنائية وثلاثية الأبعاد ويسلط الضوء على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال.

ويستقطب المعرض أبرز وأهم الشركات العاملة في تصنيع مستلزمات الدعاية والإعلان والتصوير والإنتاج الإعلاني وتقنياته الحديثة ومعدات الصوت والإضاءة وخدمات ووسائل الربط وصولا إلى هندسة تطبيقات الإعلام والتسويق الرقمي.

حضر الافتتاح وزير الإعلام عماد سارة وأحمد ضوا معاون وزير الإعلام وفارس كرتلي مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وعدد من مديري ورؤساء تحرير وسائل الإعلام وحشد من الإعلاميين والمهتمين.