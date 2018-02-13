أكثر من 700 مليون مبيعات منشأة دواجن حمص خلال العام الماضي

حمص – صديق محمد

بين مدير منشأة دواجن حمص الدكتور محمد قيمر أنه تم إنتاج حوالي 2.135 مليون بيضة تفريخ أمات فروج، و2.048 مليون بيضة تفريخ أمات بياض، وبيع 1.049 وبيع 517 ألف صوص بياض، مضيفاً في تصريح خاص لـ”البعث” بأن مبيعات المنشأة بلغت خلال العام الماضي 704.1 مليون ليرة سورية، وأن المنشأة تعمل على تأمين أفواج للتربية تتمتع بالسمعة التجارية الحسنة، وعروق تتمتع بصفات إنتاجية وصحية جيدة، إذ تم تأمين فوج أمات فروج رقم 76 وهو قيد التربية حالياً، ويتم العمل على تأمين أفواج أمات بياض خلال العام الجاري.

كما عملت المنشأة وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للدواجن على تطوير أدوات العملية الإنتاجية من خلال تحديث المفاقس في المنشأة، وتم تركيب فقاسات وحضانات جديدة لاستيعاب البيض الناتج ولتلبية حاجة المربين من الصوص. وحول الصعوبات التي تعاني منها المنشأة أوضح قيمر أنها تعاني المنشأة كما باقي قطاع الدواجن من صعوبة تأمين أفواج أمات جديدة من خارج القطر بسبب الظروف التي يمر بها القطر، مما أدى إلى انخفاض نسب تنفيذ الخطط الموضوعة لعمل المنشأة، كما تعاني من صعوبة إيصال المنتج (صوص ) إلى أماكن التربية في القطاع العام والخاص، ومن ارتفاع أسعار المواد العلفية كون العلف يشكل 70 % من تلكفة التربية ،ومن صعوبة تأمين المواد اللازمة لسير العملية الإنتاجية من قطع تبديل ميكانيكية وقطع تبديل إنتاجية، بالإضافة للانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وهذا يشكل عبئاً إضافياً لتشغيل المولدات الكهربائية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في استهلاك الوقود. لافتاً إلى أنه يعمل في المنشأة مئة وثمانية عمال موزعين بين عمال عاديين وفنيين من كافة الاختصاصات وبنظام مناوبات على مدار اليوم لخدمة الأفواج المرباة.