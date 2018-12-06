أكثر من 8 مليارات ليرة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال أسبوع

أغلقت تداولات الأول من شهر كانون الأول الحالي لسوق دمشق للأوراق المالية على حجم تداول قدره 9120533 سهما موزعة على 455 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 541ر8 مليارات ليرة وأغلق مؤشر السوق عند قيمة 12ر6183 نقطة متراجعا عن الأسبوع الماضي بنحو 59ر39 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها 64ر0 بالمئة.

وبينت نشرة صادرة عن السوق أنه خلال هذا الاسبوع تم تداول أسهم 11 شركة سجلت أسهم 4 شركات منها ارتفاعا عن أسعار إغلاق الأسبوع الماضي وهي سهم بنك البركة بنسبة 73ر0 وأغلق على سعر 17ر1380 ليرة وسهم بنك الشام بنسبة 73ر0 بالمئة وأغلق على سعر 67ر674 ليرة وسهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 30ر0 بالمئة وأغلق على سعر 20ر932 ليرة وسهم بنك سورية والخليج بنسبة 43ر2 بالمئة وأغلق على سعر 64ر233 ليرة.

أما أسهم الشركات التي انخفضت خلال الأسبوع الجاري فهي سهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 85ر1 بالمئة وأغلقت على سعر 27ر409 ليرات وسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 83ر1 بالمئة وأغلق على سعر 72ر980 ليرة وسهم بنك سورية والمهجر بنسبة 84ر3 بالمئة وأغلق على سعر 1054 ليرة.

كما انخفض أيضا سهم فرنسبنك بنسبة 88ر1 بالمئة وأغلق على سعر 45ر394 ليرة وأيضا سهم بنك قطر الوطني بنسبة 95ر1 بالمئة وأغلق على سعر 38ر408 ليرات وسهم الشركة المتحدة للتأمين بنسبة 87ر1 بالمئة وأغلق على سعر 68ر456 ليرة وسهم بنك بيبلوس بنسبة 89ر1 بالمئة وأغلق على سعر 416 ليرة.

ولم تسجل أسهم الشركات الأخرى الـ 13 المدرجة في السوق أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لأسعار الإغلاق السابق.