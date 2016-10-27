أكثر من 8 مليارات ليرة كلفة تأهيل الشبكات والمحطات الكهربائية خلال أربعة أشهر

كشف مدير عام مؤسسة نقل الكهرباء المهندس نصوح سمسمية أن القيمة الإجمالية للأعمال التي أنجزتها وزارة الكهرباء منذ بداية شهر حزيران وحتى منتصف الشهر الجاري وصلت إلى 8 مليارات و 138 ألف ليرة سورية لتوسيع عدد من المحطات الكهربائية القائمة وتركيب استطاعات جديدة بما يلبي الاحتياجات والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وبين سمسمية في تصريح لمندوب أن الأعمال المنفذة تهدف إلى رفد الشبكة الكهربائية باستطاعة إضافية على التوتر العالي 230/66/ ك.ف وذلك من خلال توسيع المحطات القائمة وتركيب استطاعات جديدة واستبدال محولات واضافة محطات نقالة لرفع كفاءة التيار الكهربائي.

ولفت سمسمية إلى أن كلفة تنفيذ محطة تحويل برج اسلام في اللاذقية وصلت إلى 300 مليون ليرة واشرفية صحنايا 126 مليونا وتم دعم المنطقة بمحطة نقالة بقيمة 3 ملايين في حين وصلت كلفة محطة عدرا العمالية إلى 95 مليونا وتمت اعادة تأهيل واستبدال قسم من المحطة بكلفة وصلت إلى 8 ملايين فيما بلغت كلفة توسيع محطة تحويل غزل اللاذقية 24 مليونا وكلفة محطة تحويل السويداء الكوم 12 مليونا.

وأشار سمسمية إلى أنه تم وضع محطة نقالة بكلفة 3 ملايين لتخفيف التقنين القسري عن منطقة جرمانا في حين بلغت كلفة محطات طرطوس الرئيسية ومحطات التحويل في اسقوبين والباروحة وتلكلخ والدريكيش وكفرسوسة أكثر من 50 مليونا فيما وصلت كلفة توسيع محطة تحويل العنازة وتحويل قطينة إلى 8 ملايين ليرة.

بدوره أوضح مدير كهرباء ريف دمشق المهندس عبد الوهاب الخطيب أن الكلفة الإجمالية لإعادة تأهيل المجموعة الكهربائية في منطقة فضلون الصناعية الثانية بريف دمشق وصلت إلى 50 مليون ليرة سورية.

وأشار الخطيب إلى أن ورشات الصيانة انتهت من تأهيل 4 مراكز تحويل في منطقة فضلون الصناعية إضافة إلى تركيب شبكات إضافية للتيار المنخفض والمتوسط بالتزامن مع إعادة تأهيل عدادات المنشآت الصناعية لافتا إلى أن إنجاز أعمال الصيانة والتأهيل يتم بوتيرة عالية تمهيديا لعودة الصناعيين لتشغيل معاملهم وورشهم.