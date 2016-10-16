أكساد تقيم ورشة عمل حول استعمالات المياه غير التقليدية في الزراعة

بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول “استعمال المياه غير التقليدية في الزراعة” التى يقيمها المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والاراضى القاحلة “أكساد” موجهة لعدد من المهندسين الزراعيين.

وأوضح مدير عام أكساد الدكتور رفيق علي صالح أن الورشة تأتي ضمن اطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وأكساد، في سياق تنفيذهما لمشروع استعمال المياه غير التقليدية في الزراعة، مؤكدا أن الورشة تهدف الى تدريب المشاركين على تقانات تطوير ادارة مثلى لاستعمالات المياه المالحة ومتوسطة الملوحة والمعالجة وايجاد تقانات علمية وأساليب محسنة تعطي الانتاج الاوفر مع المحافظة على قدرة الارض الانتاجية ومنع تدهورها.

وبين صالح أن الدورة تهدف ايضا الى التعريف بكيفية الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية لاستعمالها في ري المحاصيل المتحملة للملوحة والمحاصيل العلفية والصناعية والحراجية بغرض تخفيف العبء عن استعمالات المياه العذبة، وتحسين ادارة الاراضي وانتاجيتها وترشيد استثمارها وصولا الى التنمية المستدامة لموارد الاراضي.

ويشمل البرنامج العلمى التطبيقى للورشة التي تستمر خمسة أيام عددا من المحاور والموضوعات منها خبرة أكساد في مجال استعمال المياه المالحة و العسرة في الزراعة واستعمالات المياه العادمة والمعالجة والحمأة.