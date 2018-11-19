أكساد والهيئة العامة للاستشعار عن بعد.. اتفاقية تعاون

وقع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد والهيئة العامة للاستشعار عن بعد اليوم اتفاقية تعاون وتبادل خبرات لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين وذلك في مقر أكساد بدمشق.

مدير عام أكساد الدكتور رفيق علي صالح أكد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات والإسهام في تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في سورية وتفعيل التعاون والتكامل في تطوير واستخدام تقانات الاستشعار عن بعد والتقانات المخصصة للأغراض العلمية والتطبيقية لدعم التنمية المستدامة بما ينسجم مع مهمات الطرفين وتبادل المعلومات والبيانات والمعطيات الفضائية.

ولفت صالح إلى أن مجالات التعاون تشمل تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الأراضي والمياه والغطاء النباتي والتدريب والاستفادة من التجهيزات والمختبرات المتوافرة لدى الطرفين وتبادل المعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة وكذلك تبادل الخبرات والاختصاصيين والمشاركة في الندوات وورشات العمل والدورات التدريبية التي تقام من قبل الطرفين سعيا لاكتساب الخبرة والتطوير المعرفي وتقديم الاستشارة ونقل الخبرة والتقانة.

وأوضح صالح أن توقيع الاتفاقية تأكيد على إيمان الطرفين بأهمية تكامل العمل في إدارة وتنمية الموارد الطبيعية وزيادة إنتاجيتها والمحافظة عليها بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمية تقانات الاستشعار عن بعد ودورها في توجيه إدارة هذه الموارد وتكوين الكوادر البشرية القادرة على الاستفادة من هذه التقانات.