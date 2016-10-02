أكلت توآمها وهي في بطن أمها؟!!

أصيبت الشابة الأسترالية ناتاشجا هيمينغ “22 عاما” بصدمة بعد أن أظهرت تحاليل طبية وجود بقايا بشرية في رحمها، ما دفعها إلى الاعتقاد بأنها أكلت توأمها.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، أجرت هيمينغ تخطيط الصدى “التخطيط فوق الصوتي”، ليتبين وجود “شعر و3 أسنان والسائل المخي الشوكي” ملفوفة حول قناة فالوب في الرحم، ما جعلها تصاب بالذهول.

وأوردت الصحيفة أن هيمينغ اقتنعت آنذاك أنها أكلت توأما في رحم أمها، حيث قالت: “لا أبالغ عندما أقول إنني أكلت توأمي، لا شيء يثبت ذلك علميا، ولكن جرت الإشارة إليه من خلال ما قاله الأطباء”.

يشار إلى أن الفتاة خضعت لعملية جراحية، وهي بصحة جيدة الآن، إلا أنها قالت مازحة: “سأواصل القول إنني أكلت توأمي حتى يصدقني أحد ما”.