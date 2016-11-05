ألبانيا تعتقل خلية إرهابية تجند إرهابيين لصالح “داعش” في سورية

اعتقلت السلطات الأمنية في ألبانيا خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي في سورية تعمل على تجنيد أشخاص للانضمام للتنظيم المذكور.

وأوضح بيان حكومي حسب وكالة “اسوشييتد برس” أن عملية إلقاء القبض على أفراد الخلية الأربعة جرى أمس، وذلك بعد تحقيقات مع خمسة ألبان و11 شخصا من جنسيات أجنبية ضمن عملية أمنية إقليمية بالتعاون مع السلطات المختصة في مقدونيا وكوسوفو.

ويتهم أعضاء الخلية الأربعة بتجنيد أفراد لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي وتقديم الدعم المادي له والتحريض على الكراهية وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد بموجب قانون مكافحة الإرهاب الألباني.

وتشير التقديرات وفق السلطات الألبانية إلى أن المئات من الألبان التحقوا بتنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق ما يجعل من هذا البلد واحدا من أكثر المعنيين بمكافحة قياسا بعدد سكانه وهو 9ر2 مليون نسمة.