ألمانيا.. إصابة 14 شخصاً بهجوم على حافلة ركاب

أصيب 14 شخصا بجروح اليوم جراء هجوم بالسكين داخل حافلة ركاب بولاية شليزفيغ هولشتاين شمال ألمانيا.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن المتحدث باسم الشرطة المحلية ديرك دوربروك قوله “أصيب 14 شخصا بينهم اثنان بحالة خطرة جراء هجوم بالسكين وقع في حافلة بمدينة لوبيك كانت متجهة إلى مدينة ترافيموند دون وقوع قتلى جراء الهجوم” مشيرا إلى أنه تم اعتقال المهاجم الذي لم تعرف دوافعه.

وأعلنت شرطة ولاية شليزفيغ هولشتاين في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي أن عناصرها ينفذون عملية كبيرة في المنطقة وأنها تحقق في الدوافع وستعلن التفاصيل في وقت لاحق.

وقالت المدعية العامة أولا هنجست “لا يمكن استبعاد شيء بما في ذلك أن تكون هناك خلفية إرهابية”.