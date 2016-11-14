ألمانيا.. اختيار وزير الخارجية الألماني شتاينماير لتولي منصب الرئاسة

أعلنت مصادر سياسية في ألمانيا اليوم أنه تم اختيار وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير مرشح الائتلاف الحكومي لتولي رئاسة البلاد ما يجعل انتخابه حتميا.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أنه وبعد أسابيع من الانقسام قرر حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي تقديم دعمهما لمرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شتاينماير البالغ من العمر 60 عاما.

وبحسب التقليد السياسي في المانيا فان احزاب الائتلاف الحكومي وهي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي والاشتراكيون /الديموقراطيون/ تتفق على شخصية مشتركة لتولي منصب الرئاسة الفخري عموما والذي يفترض أن يتخطى الانقسامات الحزبية ويشكل قوة معنوية للبلاد.

وينتخب الرئيس الألماني المقبل في 12 شباط المقبل من قبل البرلمانيين الألمان في مجلس النواب والمجلس الممثل للمقاطعات الـ 16 الألمانية.