ألمانيا تطلب من 12ألف لاجئ مغادرتها

طلبت وزارة الداخلية الألمانية من 12 ألف و539 مواطناً أفغانياً بمغادرة ألمانيا.

وقالت وزارة الداخلية في ردها إن نحو 5% من الأفغان الذين يعيشون في ألمانيا والبالغ عددهم إجمالاً نحو 247 ألف أفغاني سيغادرون ألمانيا.

وعزت الوزارة هذه الخطوة إلى عودة الأمن للكثير من المدن الأفغانية الكبيرة، وأوضحت الوزارة أن جزءاً من المطالبين بمغادرة ألمانيا سيغادرونها بشكل طوعي، في حين يرجح أن يقدم آخرون وثائق تثبت وجود معوقات تمنعهم من المغادرة، وأن جزءاً يسيراً فقط هو الذي سيغادر ألمانيا بالفعل.

وهناك خلاف في ألمانيا بشأن ترحيل الأفغان لبلادهم، وذلك بسبب عدم توقف أعمال العنف والهجمات التي تنفذها حركة طالبان، مثل الهجوم الذي استهدف، الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، القنصلية العامة لألمانيا في مزار شريف.

ولم ترحل ألمانيا هذا العام سوى 27 أفغانياً رفضت طلبات لجوئهم، مقارنة بتسعة أفغان عام 2015، من جانبها طالبت “أولا يلبكه” العضو بحزب اليسار الحكومة الألمانية بالتوقف عن ترحيل أفغان إلى بلادهم “المنهارة جراء الحرب الأهلية”.