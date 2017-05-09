ألمانيا تمنح اللجوء لعسكريين أتراك وعائلاتهم

وافقت السلطات الألمانية على طلبات لجوء في اراضيها قدمها العديد من العسكريين الاتراك وعائلاتهم بعد هروبهم من اجراءات القمع التي ينفذها نظام رجب أردوغان بحق معارضيه بدعوى المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السلطات الالمانية “استجابت لطلبات لجوء قدمها هوءلاء العسكريون الأتراك”.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قالت في وقت سابق إن “441 عسكريا ودبلوماسيا وقاضيا وموظفا تركيا رفيعي المستوى طلبوا حق اللجوء في المانيا لهم ولأفراد أسرهم”.

وكان النظام التركي شن حملات اعتقال وطرد من الوظائف شملت عشرات الآلاف من معارضيه في كل القطاعات بينها الاعلام والجيش والتعليم والقضاء ما أثار انتقاد العديد من المنظمات الحقوقية الدولية وحتى الدول التي تقيم علاقات مع هذا النظام بينها المانيا التي انتقدت بشدة عمليات التوقيف والطرد والقمع الواسعة التي ينفذها أردوغان بحق الأتراك.