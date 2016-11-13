ألمانيا.. رجل وأبناؤه يهاجمون رجال شرطة بسبب مخالفة مرورية؟!

أصيب 10 أفراد من الشرطة غربي ألمانيا، اليوم الأحد، أثناء شجار نشب بسبب سيارة تركها سائقها في مكان محظور فيه إيقاف وترك السيارات.

وأفادت الشرطة أن “موظفا تابعا لمكتب التنظيم الإداري في ولاية شمال الراين فيستفاليا كان يدون رقم السيارة المخالفة، وعند ذلك شاهده صاحب السيارة وأبناؤه، فهاجموا الموظف، ولما تدخلت الشرطة قام الرجل وأبناؤه بالهجوم عليهم”.

وأضافت: ” لقد أصابوا عشرة من أفراد الشرطة، وتطلبت إصابة أحدهم العلاج في المستشفى”.