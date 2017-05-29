ألمانيا: سياسات ترامب تلحق ضررا بمصالح الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال أن تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أضعفت الغرب مشيرا إلى أن سياساته “قصيرة النظر” تلحق ضررا بمصالح الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غابريال قوله “أي شخص يعمل على تسريع التغير المناخي من خلال إضعاف حماية البيئة ويبيع المزيد من الأسلحة في مناطق النزاع ولا يرغب في حل النزاعات الدينية سياسيا يعرض السلام في أوروبا للخطر” مشيرا إلى أن “سياسات واشنطن القصيرة النظر تلحق أضرارا بمصالح الاتحاد الأوروبي”.

إلى ذلك أشار مارتن شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمستشارية الألمانية إلى أن ترامب يمارس الابتزاز السياسي عوضا عن اتباع الطرق الدبلوماسية.

وقال شولتز في تصريح لصحيفة تاغشبيغل الألمانية أن “الرئيس الأميركي الجديد لا يعتمد على التعاون الدولي بل على الانعزالية وحق القوة الوهمي”.

واعتبر شولتز أن تسليح واشنطن المتزايد للنظام السعودي “لن يؤدي سوى للمزيد من سباق التسلح في المنطقة” مضيفا “يتعين على الأوروبيين أن يقولوا بوضوح للولايات المتحدة إننا لا نرى هذه السياسة نافعة”.

ويرى مراقبون ومحللون أن ترامب أراد من زيارته الى السعودية التركيز على تصدير السلاح وبيعه للنظام السعودى بغية تحقيق أرباح بالمليارات متجاهلا ممارسات هذا النظام في نشر الوهابية والتطرف وتسليح التنظيمات الإرهابية المختلفة ولا سيما فى سورية والعراق.