ألمانيا.. عشرات الآلاف يتظاهرون في سبع مدن

تظاهر عشرات آلالاف من الألمان اليوم في سبع مدن ألمانية احتجاجا على مشروع معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي الذي يثير تحفظات في أوروبا وتسعى فرنسا إلى تعطيله.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن نحو ثلاثين منظمة غير حكومية ونقابة وحزبا سياسيا في ألمانيا أعلنوا العمل على حشد أكثر من 250 ألف شخص للمشاركة في تلك المظاهرات.

ويشارك نحو 80 ألف شخص في العاصمة برلين رغم الأمطار الغزيرة التي هطلت ظهر اليوم بينما جرت مظاهرات أخرى في مدن هامبورغ وميونيخ وفرانكفورت وكولونيا وشتوتغارت ولايبزيغ.

ورفع المشاركون مئات اللافتات والإعلام التي كتب عليها شعارات ضد معاهدة التبادل الحر كما يعبر المتظاهرون عن معارضتهم لمعاهدة التبادل الحر مع كندا التي يتوقع أن توقع نهائيا نهاية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تجري جولة جديدة من المفاوضات حول معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي التي ترمي إلى إلغاء الحواجز التجارية والعراقيل القانونية على جانبي المحيط الأطلسي لإيجاد منطقة واسعة للتبادل الحر مطلع تشرين الأول المقبل بينما ترفض بعض الدول الأوروبية الأخرى كالنمسا وفرنسا بشدة هذه المعاهدة حيث طالب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بوقف تلك المفاوضات.