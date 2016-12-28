ألمانيا: قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان الصهيوني ينسجم مع موقفنا الرسمي

أكدت الحكومة الألمانية الأربعاء 28 كانون الأول، أن قرار مجلس الأمن القاضي بوقف الاستيطان واعتباره غير شرعي ينسجم مع موقفها الرسمي الرافض لسياسة الاستيطان “الإسرائيلي”.

وقالت، أولريكا ديمر، نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية إن “جوهر هذا القرار يعكس وجهة نظر الحكومة الاتحادية الحالية والسابقة”

ويدعو مشروع القرار الأممي قوات الاحتلال الصهيوني إلى “وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”، حيث يعتبر أن هذه المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة الحكومة الصهيونية أو بعدمها.

ويقيم نحو 570 ألف صهيوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي الأراضي التي قوات العدو في حرب العام 1967.