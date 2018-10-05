أليجري يجدد دعمه للدون

حرص ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، على مساندة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق، بعد الادعاءات التي ظهرت ضده في واقعة اغتصاب سيدة أمريكية.

وقال أليجري، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أودينيزي، وأبرزها الحساب الرسمي ليوفنتوس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أعرف رونالدو عن قرب منذ 3 أشهر، وخلال 15 عامًا من مسيرته، أظهر أنه شخص محترف وعظيم سواء داخل أو خارج الملعب، إنه مستعد للعودة من جديد غدًا”.

وحول مواجهة أودينيزي في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي، قال مدرب يوفنتوس “خضيرة وروجاني خارج مباراة الغد، بينما ماتيا دي تشيليو سيكون متاحًا، ودوجلاس كوستا سيعود من جديد أمام جنوى، بينما تشيزني سيبدأ في حراسة المرمى غدًا”.

وتابع “اللعب خارج ملعبنا في أودينيزي، يعد دائمًا بمثابة معركة، ونحتاج إلى التركيز والتصميم في المباراة، على المستوى الفني، الأمر قد لا يكون سهلاً”.

وأردف “الفريق تحسن بشكل كبير من خلال الجودة، بفضل استثمارات النادي، وسنرى ما إذا كنا فريق أفضل بنهاية الموسم، لقد فزنا بالكثير خلال السنوات الماضية، ودوري أبطال أوروبا هو البطولة المفقودة”.

وواصل أليجري “غدًا قد ألعب بثلاثي أمامي مكون من ماندزوكيتش، ديبالا وكريستيانو، أو قد يتم إراحة واحد منهم، كوادرادو في حالة جيدة وصناعته لهدف في المباراة الماضية ساعده على ذلك”.

وأكمل “نحتاج لإيجاد الاستمرارية في الدفاع، عن طريق الحفاظ على نظافة الشباك مرات متتالية، أكرر، غدًا ستكون مباراة تتطلب الكثير من اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، أودينيزي فريق قوي في الهجمات المرتدة، لديهم نهج في ذلك، لقد خسروا اَخر مباراتين، لكن نحن في قمة مستوانا للدخول إلى فترة التوقف الدولي في أفضل وضع”.