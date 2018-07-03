أمريكا.. اتساع نطاق حرائق الغابات في كاليفورنيا

واصل رجال الإطفاء جهود إحتواء حريق غابات آخذ في الاتساع شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم في ظل تهديد الحرائق مئات المنازل والأبنية وانتشار دخان أسود كثيف في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وذكرت محطة تلفزيون محلية تابعة لشبكة إن.بي.سي أن الحريق يهدد نحو 700 منزل مضيفة أن السلطات أصدرت أوامر إخلاء ووجهت تحذيرات لمئات السكان.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا إن احتمال اتساع نطاق الحرائق لا يزال كبيراً.

واندلع الحريق الذي أطلق عليه اسم “كاونتي فاير” يوم السبت الماضي في مقاطعة يولو غرب ساكرامنتو وأتى على أكثر من 60 ألف فدان من العشب والشجيرات وأشجار البلوط.

ولم تنجح فرق الإطفاء في احتواء سوى خمسة بالمئة من الحريق حتى وقت متأخر من مساء أمس.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الحرائق بين الوكالات بأن حرائق الغابات التهمت نحو 5ر2 مليون فدان في الولايات المتحدة حتى 29 حزيران وهو أعلى بكثير من المتوسط السنوي المسجل على مدى السنوات العشر الأخيرة والذي بلغ نحو مليوني فدان.