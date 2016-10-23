أمريكا تتجسس على القواعد الروسية في سورية

ذكرت مصادر إعلامية غربية أن طائرة أمريكية من طراز P-8A حلقت فوق السواحل السورية بالقرب من قاعدة حميميم العسكرية وقاعدة إمداد في طرطوس التي ترسو فيها السفن الحربية التابعة للأسطول الروسي.

وبحسب المصادر فإن الطائرة الأمريكية حلقت أكثر من أربع مرات بالقرب من ميناء طرطوس ومطار حميميم باللاذقية، على مسافة 50 إلى 60 كيلومتر منها، وأضافت أن الطائرة أقلعت من مطار جزيرة صقلية الإيطالية

الطائرات الأمريكية كثفت من طلعاتها في الفترة الأخيرة قرب الحدود الروسية وفي البلقان وقرب السواحل السورية ، في الوقت التي أعلنت فيه موسكو عن نيتها بتعزيز أسطولها البحري في المتوسط بإرسال سفن حربية وحاملات طائرات للقواعد العسكرية على الساحل السوري.