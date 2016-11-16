أمريكا تراقب المجموعة البحرية الروسية في المتوسط

أفادت مصادر إعلامية غربية أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز “بوسيدون P-8A” نفذت تحليقات استطلاعية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، مكان تواجد المجموعة البحرية الروسية التي تضم الطراد الثقيل الحامل للطائرات “الأميرال كوزنتسوف”.

ونوهت هذه المصادر بأن طائرة الاستطلاع المذكورة، التي تحمل رقم 168855 انطلقت من قاعدة “سيغونيلا” الواقعة في صقلية الإيطالية، وهي تنفذ حاليا تحليقات دائرية على ارتفاعات منخفضة نسبيا (4.5 كلم) على بعد 60-80 كلم عن السواحل السورية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن خلال لقاء رئيس الدولة فلاديمير بوتين مع القيادة العسكرية العليا في روسيا، أن العسكريين الروس باشروا بتوجيه ضربات قوية ضد تجمعات التنظيمات الإرهابية في محافظتي حمص وإدلب، وذكر أن الفرقاطة “الاميرال غريغوروفيتش” قصفت الإرهابيين في سورية بصواريخ مجنحة من طراز ” كاليبر”.

الجدير ذكره، أن القوات الجوية الأمريكية زادت في الآونة الأخيرة من عدد الطلعات الاستطلاعية قرب الحدود الروسية في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم وفي منطقة البلطيق وكذلك فوق القواعد العسكرية الروسية في سورية، وسفن الأسطول الروسي المتمركزة في البحر الأبيض المتوسط.