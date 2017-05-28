أمريكا.. مقتل شخص وإصابة آخرين باطلاق نار في ولاية نيوجيرسي

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون جراء تبادل لإطلاق النار بالقرب من ناد ليلى في مدينة باتيرسون بولاية نيوجيرسي الامريكية.

وذكرت قناة “دبليو بي اي اكس” الأمريكية ان عناصر الشرطة عثروا على عدة جرحى فى موقف للسيارات خاص بناد ليلى وعلى جرحى اخرين عندما دخلوا الى النادي.

واضافت القناة ان اثنين من الجرحى توجها مشيا الى مستشفى قريب لتلقى العلاج قبل وصول الشرطة بينما نقل أربعة اخرون الى المستشفى في سيارات اسعاف ولكن أحدهم فارق الحياة متأثرا بجروحه.

وأفضت التحقيقات الاولية الى احتمال وقوع الحادث بسبب سطو مسلح بغرض السرقة من النادي الذي يعمل دون ترخيص مشيرة الى أن عدة أشخاص شاركوا في اطلاق النار وأن الشرطة لم تتمكن بعد من تحديد هويتهم.