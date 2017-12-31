أمريكا: مقتل ضابط وإصابة 6 آخرين في حادثة إطلاق نار

قتل ضابط شرطة وأصيب ستة بينهم مدنيان إثر إطلاق مسلح النار على ضباط للشرطة أثناء تحقيق ببلاغ كاذب في جنوب مدينة دينفر بولاية كولورادو الأمريكية.

ونقلت وكالة رويترز عن مكتب رئيس شرطة مقاطعة دوغلاس قوله في بيان إن “مسلحا فتح النار على نواب لرئيس الشرطة كانوا يحققون في بلاغ بإطلاق نار في منطقة سكنية بالقرب من مقاطعة دوغلاس على بعد 16 ميلا جنوبي دنفر ما أدى إلى مقتل أحد الضباط واصابة اربعة آخرين واثنين من المدنيين قبل إطلاق النار على المشتبه فيه وقتله”.

وزادت في الآونة الأخيرة حوادث إطلاق النار في أمريكا نتيجة تصاعد حالات العنف في المجتمع الأمريكي وسهولة امتلاك السلاح لدى الأفراد.