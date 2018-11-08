أمريكا.. 12 قتيلا بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا

قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب آخرون جراء إطلاق نار في أحد الملاهي الليلية جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الامريكية قولها: “إن القتلى وبينهم رقيب في الشرطة سقطوا خلال إطلاق نار وقع في حانة وقاعة رقص مكتظة في منطقة لوس أنجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا مساء أمس” لافتة إلى أن مطلق النار قتل أيضا.

إلى ذلك أشار مسؤول الشرطة في دائرة منطقة فنتورا جيف دين إلى أن المسلح الذي أطلق النار يدعى ديفيد لونغ وهو عنصر سابق في قوات البحرية الأمريكية ويبلغ من العمر 28 عاما.

ولفت إلى أن الشرطة استدعيت إلى منزله في نيسان الماضي اثر شكوى عن إحداثه إزعاجا موضحا أن عناصر الشرطة “شعروا بأنه ربما يعاني اضطرابات نفسية” وقال: “نعتقد أنه قتل نفسه” خلال إطلاق النار.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح حين قام مسلح بإطلاق النار على ملهى بوردرلاين الليلى في كاليفورنيا.

ووفق الكثير من الدراسات والاحصائيات تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حوادث إطلاق النار وما ينتج عنها من ضحايا مع مطالبة الكثير من الأمريكيين سلطات بلادهم بمنع بيع وحمل الأسلحة النارية.