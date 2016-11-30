أمريكي يعترف بتدبير هجمات إرهابية باسم «داعش»

اعترف رجل من ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس الثلاثاء 29 تشرين الثاني، بأنه دبر لهجمات قتل جماعية باسم تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأقر سوليفان أمام محكمة اتحادية في ناشفيل بولاية نورث كارولاينا بالذنب، بتهمة الشروع في ارتكاب عمل إرهابي “عابر للحدود القومية” من بين الاتهامات الموجهة له، ويقضي اتفاق الإقرار بالذنب بأن يعاقب سوليفان بالسجن مدى الحياة.

وقال مدعون أمريكيون إن سوليفان تآمر مع جنيد حسين وهو متسلل إلكتروني بريطاني كان ينشط على الإنترنت في تجنيد أشخاص لشن هجمات لصالح تنظيم داعش الإرهابي، وقتل حسين في ضربة جوية نفذها الجيش الأمريكي في سورية العام الماضي.

وكان مدعو الولاية قالوا في وقت سابق إنهم يعتزمون المطالبة بتوقيع عقوبة الإعدام ضده في الاتهام بالقتل.

ويواجه جاستن سوليفان (20 عاما) اتهامات بقتل جاره، ودفع أموال لشخص كي يقتل أبويه.