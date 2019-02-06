أمر إداري جديد لإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لكل من هو من مواليد 1981 وما قبل

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمرا إداريا يستبعد الاحتياطيين المدعوين (غير الملتحقين) من مواليد عام 1981 وما قبل من دعوات الاحتياط.

الأمر الإداري الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني المدعو (ملتحق) من مواليد عام 1981 وما قبل.

الأمر الإداري الذي أصدرته القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المحتفظ بهم والاحتياطيين من الأمر الإداري الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، ينفذ اعتبارا من تاريخ 15-2-2019.