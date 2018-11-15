أمطار الحسكة ترفع مناسيب سدودها وأنهارها وتشجع على الزراعة

انعكست الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة الحسكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إيجابا على المساحات المزروعة بالمحاصيل الشتوية وحسنت جريان الأنهار ومستوى تخزين السدود السطحية.

وبين مدير زراعة الحسكة المهندس عامر سلو في تصريح له أن الهطولات المطرية جيدة خلال هذه الفترة لناحية اسهامها في إنبات المساحات المزروعة خلال الفترة الماضية وإنبات الأعشاب الضارة في الأراضي المهيأة للزراعة قبل زراعتها كما تسهم بزيادة الإقبال على الزراعات البعلية كون المؤشرات خلال الموسم إيجابية.

وأشار سلو إلى زيادة إجمالي المساحات الزراعية حيث بلغت المساحات الإجمالية المزروعة في المحافظة بالمحاصيل الشتوية حتى تاريخه 241300 هكتار منها 36 ألف هكتار قمح مروي و 65 ألف هكتار قمح بعل و8200 هكتار شعير مروي و120 ألف هكتار شعير بعل و5700 هكتار عدس بعل و700 هكتار مروي إضافة إلى 5700 هكتار شعير رعوي متوقعا زيادة المساحات المزروعة خلال الفترة القريبة القادمة.

من جهة أخرى أسهمت الأمطار في تحسن واقع الأنهار لناحية جريانها وزيادة نسبة مناسيب تخزين السدود السطحية في عموم المحافظة لتصبح بعد الزيادة 145 مليون متر مكعب موزعة على 10 سدود سطحية بعموم المحافظة يقابلها في العام الفائت 97 مليون متر مكعب.

وبين مدير الموارد المائية في الحسكة المهندس عبد الرزاق العواك في تصريح مماثل أن هطول الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أدى لزيادة التدفق في الأنهار حيث بلغت في نهر الجرجب بقرية السفح 5 أمتار مكعبة بالثانية ونهر الخابور بموقع تل تمر 45 مترا مكعبا بالثانية ونهر الزركان 10 أمتار مكعبة بالثانية والجغجغ في القامشلي 5 أمتار مكعبة بالثانية مشيرا إلى زيادة كمية 820 الف متر مكعب في سد الباسل جنوب الحسكة.

وشهدت محافظة الحسكة هطولات مطرية غزيرة عمت كافة مناطق المحافظة سجل أغزرها في منطقة رأس العين 41 مم وتراوحت في باقي المناطق بين 12 و 33.